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Аспиналл — после боя Павловича: эти последние поединки в тяжёлом весе — полное дерьмо

Аспиналл — после боя Павловича: эти последние поединки в тяжёлом весе — полное дерьмо
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл подверг критике бои в дивизионе до 120 кг после того, как состоялся поединок между россиянином Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

«Эти последние поединки в тяжёлом весе – полное дерьмо. Нужно вернуть интерес [к боям] и перестать тормозить развитие дивизиона», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все три раунда. Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей. Таким образом, эта победа стала первой для Павловича с апреля 2023 года.

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