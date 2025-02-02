Аспиналл — после боя Павловича: эти последние поединки в тяжёлом весе — полное дерьмо

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл подверг критике бои в дивизионе до 120 кг после того, как состоялся поединок между россиянином Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«Эти последние поединки в тяжёлом весе – полное дерьмо. Нужно вернуть интерес [к боям] и перестать тормозить развитие дивизиона», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все три раунда. Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей. Таким образом, эта победа стала первой для Павловича с апреля 2023 года.