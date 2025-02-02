Майкл Пейдж объяснил, почему был уверен в победе над Шарой Буллетом

Британский боец UFC Майкл Пейдж объяснил, почему был уверен в победе над топовым российским бойцом UFC, который выступает в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет. Веном одержал верх единогласным решением судей.

«Поражение ничего не отнимает у Шары, не делает хуже. Он нравится людям, потому что они чувствуют и видят, что делает в клетке. Шара исключительный боец. Но причина, по которой я вызвал его — другая. Мне показалось, с моими годами опыта, что я уже сталкивался с похожим стилем. И я знал, что справлюсь с ним. Именно поэтому он не выглядел сегодня настолько хорошо. Отнимает ли это что-нибудь у него как бойца? Нет, я бы не сказал, что этот парень плохой боец. Он потрясающий», — сказал Пейдж на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.