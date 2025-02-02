Исраэль Адесанья поделился мыслями о своём будущем после поражения в бою с Имавовым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением о своём будущем после поражения нокаутом в поединке с топовым французским бойцом UFC дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Мне нужно отдохнуть, а потом всё обдумать. Сначала я возьму перерыв на отдых, просто помогу товарищам по команде, которым предстоят поединки, и посмотрю, что получится. Я в любом случае собирался это сделать, но, знаете, теперь вынужден. Спасибо Нассурдину за поединок», — сказал Исраэль Адесанья на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.