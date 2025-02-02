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Исраэль Адесанья поделился мыслями о своём будущем после поражения в бою с Имавовым

Исраэль Адесанья поделился мыслями о своём будущем после поражения в бою с Имавовым
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением о своём будущем после поражения нокаутом в поединке с топовым французским бойцом UFC дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

«Мне нужно отдохнуть, а потом всё обдумать. Сначала я возьму перерыв на отдых, просто помогу товарищам по команде, которым предстоят поединки, и посмотрю, что получится. Я в любом случае собирался это сделать, но, знаете, теперь вынужден. Спасибо Нассурдину за поединок», — сказал Исраэль Адесанья на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

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