«Чемпион однажды — чемпион навсегда». Нганну поддержал Адесанью после очередного поражения

Франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну поддержал своего приятеля Исраэля Адесанью после его поражения в поединке с французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Беспощадный спорт. Чемпион однажды — чемпион навсегда. Исраэль, мы любим тебя, мужик, и всегда будем рядом с тобой. Поздравляю Нассурдина Имавова с потрясающим выступлением. Ваканда навсегда», — написал Нганну в социальных сетях.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На профессиональном уровне Имавов одержал 16 побед, из которых 11 досрочные, потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Для нигерийского атлета это поражение стало третьим подряд, он не побеждал с апреля 2023 года.