Веттори: единственный шанс Адесаньи победить — подраться со мной

Итальянский боец смешанных единоборств, боец UFC Марвин Веттори высказался о третьем поражении бывшего чемпиона промоушена Исраэля Адесаньи.

«Единственный шанс для Адесаньи выиграть бой — это сразиться со мной», — написал Веттори в социальных сетях.

Адесанья на турнире UFC Fight Night 250 проводил бой с французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым. Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На профессиональном уровне Имавов одержал 16 побед, из которых 11 досрочные, потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Для нигерийского атлета это поражение стало третьим подряд, он не побеждал с апреля 2023 года.