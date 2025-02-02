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Уайт: Адесанья в бою с Имавовым выглядел невероятно, пока не попался

Уайт: Адесанья в бою с Имавовым выглядел невероятно, пока не попался
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение бывшего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигерица Исраэля Адесаньи в бою с топовым французским бойцом UFC дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

«Я думаю, что Исраэль выглядел невероятно, пока не попался. Он разбирал его по кусочкам, держался на дистанции. Его защита от тейкдаунов была невероятной, он весь первый раунд бил лоукики по икроножной мышце. Он не мог провести первый раунд лучше — и потом попался.

Слушайте, попасться — значит попасться. Ему 35 лет. Имавову 28. Он в самом расцвете сил. Адесанья выглядел невероятно. Лучше первого раунда и не придумаешь. Он разбил Имавову лицо, разбил ему ногу в этом первом раунде», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Бой завершился победой Нассурдина нокаутом в начале второго раунда. Для Адесаньи это поражение стало третьим подряд.

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