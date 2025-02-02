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Все результаты турнира UFC Fight Night 250: Имавов нокаутировал Адесанью, Пейдж победил Шабабутдина Магомедова

Все результаты турнира UFC Fight Night 250 с главным боем: Имавов — Адесанья
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1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250.

В главном бою вечера топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесанью.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

В соглавном событии представитель Великобритании Майкл Пейдж нанёс первое в карьере поражение российскому бойцу UFC в среднем весе (до 84 кг) Шарабутдину Магомедову.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

Все результаты турнира UFC Fight Night 250:

  • Нассурдин Имавов победил Исраэля Адесанью нокаутом (Раунд 2, 0:30)
  • Майкл Пэйдж победил Шарабутдина Магомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Винисиус Оливейра победил Саида Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Фарес Зиам победил Майка Дэвиса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Мухаммаджон Наимов победил Каана Офли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
  • Шамиль Газиев победил Томаса Петерсена нокаутом (Раунд 1, 3:01)
  • Терренс Маккинни победил Дамира Хаджовича техническим нокаутом (Раунд 1, 2:01)
  • Жасмин Ясудавичюс победила Майру Буэно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Богдан Град победил Лукаса Александра техническим нокаутом (Раунд 2, 4:22)
  • Хамди Абдельвахаб победил Джамала Погса раздельным решением (30-27, 29-28, 29-28)
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