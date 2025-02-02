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Все результаты турнира UFC Fight Night 250 с главным боем: Имавов — Адесанья

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250.

В главном бою вечера топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесанью.

В соглавном событии представитель Великобритании Майкл Пейдж нанёс первое в карьере поражение российскому бойцу UFC в среднем весе (до 84 кг) Шарабутдину Магомедову.

Все результаты турнира UFC Fight Night 250:

Нассурдин Имавов победил Исраэля Адесанью нокаутом (Раунд 2, 0:30)

Майкл Пэйдж победил Шарабутдина Магомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Винисиус Оливейра победил Саида Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Фарес Зиам победил Майка Дэвиса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Мухаммаджон Наимов победил Каана Офли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Шамиль Газиев победил Томаса Петерсена нокаутом (Раунд 1, 3:01)

Терренс Маккинни победил Дамира Хаджовича техническим нокаутом (Раунд 1, 2:01)

Жасмин Ясудавичюс победила Майру Буэно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Богдан Град победил Лукаса Александра техническим нокаутом (Раунд 2, 4:22)

Хамди Абдельвахаб победил Джамала Погса раздельным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Как появился UFC: