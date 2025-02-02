Все результаты турнира UFC Fight Night 250 с главным боем: Имавов — Адесанья
1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250.
В главном бою вечера топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесанью.
В соглавном событии представитель Великобритании Майкл Пейдж нанёс первое в карьере поражение российскому бойцу UFC в среднем весе (до 84 кг) Шарабутдину Магомедову.
Все результаты турнира UFC Fight Night 250:
- Нассурдин Имавов победил Исраэля Адесанью нокаутом (Раунд 2, 0:30)
- Майкл Пэйдж победил Шарабутдина Магомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
- Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Винисиус Оливейра победил Саида Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Фарес Зиам победил Майка Дэвиса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Мухаммаджон Наимов победил Каана Офли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
- Шамиль Газиев победил Томаса Петерсена нокаутом (Раунд 1, 3:01)
- Терренс Маккинни победил Дамира Хаджовича техническим нокаутом (Раунд 1, 2:01)
- Жасмин Ясудавичюс победила Майру Буэно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Богдан Град победил Лукаса Александра техническим нокаутом (Раунд 2, 4:22)
- Хамди Абдельвахаб победил Джамала Погса раздельным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Комментарии