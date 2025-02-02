Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Буллет – о поражении в бою с Пейджем: знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии

Буллет – о поражении в бою с Пейджем: знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии
Комментарии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал поражение в бой с представителем Великобритании Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Я чувствовал что при всём при этом я могу выиграть, но не прокатило, вот и всё. Спасибо организации за такой шанс и всем причастным, я хотел закатить зрелище и оправдать ожидания не срывая бой. Спасибо всем кто со мной в любом положении. Хейтеры, ваш выход, а мы ещё повоюем», — написал Буллет на личной странице в социальной сети.

Буллет потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Шара Буллет переоценён? Почему россиянин не справился с Пейджем
Шара Буллет переоценён? Почему россиянин не справился с Пейджем

Как Шара Буллет покоряет мир

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android