Буллет – о поражении в бою с Пейджем: знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал поражение в бой с представителем Великобритании Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Я чувствовал что при всём при этом я могу выиграть, но не прокатило, вот и всё. Спасибо организации за такой шанс и всем причастным, я хотел закатить зрелище и оправдать ожидания не срывая бой. Спасибо всем кто со мной в любом положении. Хейтеры, ваш выход, а мы ещё повоюем», — написал Буллет на личной странице в социальной сети.

Буллет потерпел первое поражение в карьере.

Как Шара Буллет покоряет мир