Чимаев поздравил Имавова с победой в бою с Адесаньей на турнире UFC

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев поздравил с победой французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в поединке с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Поздравляю, кумык», — написал Чимаев на личной странице в социальной сети X.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На счету Имавовова 16 побед, из которых 11 досрочные. Также он потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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