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Чимаев поздравил Имавова с победой в бою с Адесаньей на турнире UFC

Чимаев поздравил Имавова с победой в бою с Адесаньей на турнире UFC
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев поздравил с победой французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в поединке с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

«Поздравляю, кумык», — написал Чимаев на личной странице в социальной сети X.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На счету Имавовова 16 побед, из которых 11 досрочные. Также он потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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