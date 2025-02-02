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Дэвид Бенавидес одолел Давида Моррелля в титульном боксёрском поединке в США

Дэвид Бенавидес одолел Давида Моррелля в титульном боксёрском поединке в США
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Действующий обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом дивизионе американец Дэвид Бенавидес одержал победу над представителем Кубы Давидом Морреллем в главном боксёрском поединке в Парадайсе (США). Бой проходил за титулы WBA Regular и WBC Interim.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Бенавидес (W) — Давид Моррелль
02 февраля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Дэвид Бенавидес
Окончено
UD
Давид Моррелль

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бенавидеса единогласным решением судей. В его активе теперь 30 побед и ни одного поражения. У Морреля 11 побед и одно поражение. После данного поединка Бенавидес стал обязательным претендентом на поединок против победителя боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев.

В соглавном бою ивента чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) американец Брэндон Фигероа (25-1-1, 19 КО) в дебютной защите дал реванш соотечественнику Стивену Фултону (22-1, 8 КО), которому проигрывал в 2021 году. Реванш завершился так же, как и первый бой, — победой Фултона по очкам (116-112, 116-112, 117-111).

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