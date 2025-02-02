Дерек Брансон: Шаре Буллету надо было остаться в Дагестане

Бывший боец смешанных единоборств Дерек Брансон поделился мнением о поражении топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем.

«Шаре надо было просто постричься, чтобы остаться в Дагестане», — написал Брансон в социальных сетях.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

До этого момента Буллет шёл на серии из четырёх побед в UFC. Всего на счету россиянина 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.

Что касается Пейджа, то на его счету 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел три поражения.