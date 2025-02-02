«Дана Уайт не ошибается». Алексеева — о поединке Павловича и Розенстрайка

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась об оценке, которую президент промоушена Дана Уайт дал поединку россиянина Сергея Павловича и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Уайт назвал этот бой «ужасным».

«По поводу боя Павловича хочу сказать, что Дана Уайт не ошибается. У Павловича огромное количество побед нокаутами… А здесь все всё сами увидели. Они ходили пешком. Последний раунд Сергей забрал в партере. Смотреть было скучно», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Павловичу — 30-27, 30-27, 30-27.

В стойке бой проходил весьма аккуратно, бойцы на протяжении всех трёх раундов лишь несколько раз серьёзно вступали в размены. Отметим, что в каждом отрезке Сергей успешно переводил визави и контролировал его в партере.