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Дана Уайт ответил на вопрос о подготовке «особенного» боя для Ислама Махачева

Дана Уайт ответил на вопрос о подготовке «особенного» боя для Ислама Махачева
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Президент UFC Дана Уайт высказался об «особенном» поединке с участием российского чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева.

«Готовим ли мы особенный бой для Ислама Махачева? Как только мы об этом объявим, вы узнаете», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 311, Ислам встречался с представителем Бразилии Ренато Мойкано и одолел его в первом раунде за счёт удушающего приёма. Изначально Ислам должен был сразиться с Арманом Царукяном, однако тот был вынужден сняться в преддверии поединка из-за травмы.

Махачев за карьеру провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 27 побед.

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