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Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора в UFC

Дана Уайт ответил на вопрос о возвращении Конора Макгрегора в UFC
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного возвращения в промоушен бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор? Я не уверен, когда Конор вернётся», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Уайт заблокировал возможность проведения выставочного боксёрского поединка между звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором и популярным рестлером Логаном Полом из-за ненависти к младшему брату Логана, известному блогеру и профессиональному боксёру Джейку Полу.

Макгрегор, который не выступал в UFC три с половиной года, недавно вёл переговоры о потенциальном поединке с Логаном с призовым фондом в $ 250 млн. Этот бой мог бы состояться в Мумбаи (Индия) в конце этого года.

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