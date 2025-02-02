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Промоутер Александра Усика высказался о вероятности поединка с Владимиром Кличко

Промоутер Александра Усика высказался о вероятности поединка с Владимиром Кличко
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Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о возможном поединке своего подопечного с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко (64-5, 53 KO).

«Мы не знаем, что будет дальше. Многое зависит от поединка Паркера против Дюбуа. Но мы также слышали из СМИ, что Владимир Кличко намерен стать старейшим чемпионом мира в супертяжёлом весе в истории, побив рекорд Джорджа Формана. Здесь нет какого-то определённого процесса принятия решений, но это своего рода план, о котором мечтают фанаты.

Это всего лишь мысль, но также и возможность, как мы слышали от Турки Аль аш-Шейха, подтвердившего, что всё будет зависеть от Паркера и Дюбуа», — приводит слова Красюка издание talkSPORT.

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