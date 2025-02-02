Ирина Алексеева: Шара Буллет слишком много отвлекается на вещи, далёкие от боёв

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение соотечественника, выступающего в UFC, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Я думала, что молодой Шара перебьёт легенду кикбоксинга. Но у него просто влияет один момент. Раньше он был больше разгружен по времени. А сейчас нужно и тренироваться, и двигаться в медийке. Начал распыляться, и всё посыпалось. А нужно быть более сосредоточенным. Он слишком много отвлекается на вещи, далёкие от боёв», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.