Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ирина Алексеева: Шара Буллет слишком много отвлекается на вещи, далёкие от боёв

Ирина Алексеева: Шара Буллет слишком много отвлекается на вещи, далёкие от боёв
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение соотечественника, выступающего в UFC, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Я думала, что молодой Шара перебьёт легенду кикбоксинга. Но у него просто влияет один момент. Раньше он был больше разгружен по времени. А сейчас нужно и тренироваться, и двигаться в медийке. Начал распыляться, и всё посыпалось. А нужно быть более сосредоточенным. Он слишком много отвлекается на вещи, далёкие от боёв», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Шара Буллет переоценён? Почему россиянин не справился с Пейджем
Шара Буллет переоценён? Почему россиянин не справился с Пейджем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android