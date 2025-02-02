Белал Мухаммад: Имавов — проблема для UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о победе французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в поединке с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Имавов — проблема для UFC. Думаю, его следующим соперником станет Кайо Борральо, если Хамзат Чимаев получит титульный бой», — написал Мухаммад в соцсетях.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На счету Имавова 16 побед, из которых 11 досрочные. Также он потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.