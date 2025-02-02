В ночь с 1 на 2 февраля в Индианаполисе, США, состоялось очередное Premium Live Event (PLE) шоу популярнейшего реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Royal Rumble 2025. Мероприятие прошло на стадионе «Лукас Ойл Стэдиум» вместимостью 66 690 человек. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего шоу.

Результаты шоу WWE Royal Rumble 2025:

1. Джей Усо одержал первую в карьере победу в матче по правилам «Королевская битва». Джей отправится в мейн-ивент WreslteMania 41 и сразится за один из двух главных титулов компании. В конце поединка Усо остался один на один с Джоном Синой, для которого это был последний Royal Rumble, и, выбросив Джона, стал победителем. Список всех участников матча приведён в порядке их выхода на ринг: Рей Мистерио, Пента, Чад Гейбл, Кармело Хэйс, Сантос Эскобар, Отис, Брон Брейкер, Акира Тозава (заменён на стримера IShowSpeed), Шеймус, Джимми Усо, Андраде, Джейкоб Фату, Людвиг Кайзер, Миз, Джо Хендри (TNA), Роман Рейнс, Дрю Макинтайр, Финн Балор, Шинске Накамура, Джей Усо, Эй Джей Стайлз, Брон Строуман, Джон Сина, СМ Панк, Сет Роллинс, Доминик Мистерио, Сэми Зейн, Дэмиен Прист, ЛА Найт, Логан Пол.

2. Коди Роудс победил Кевина Оуэнса в лестничном матче, сохранив Неоспоримое чемпионство WWE.

Коди Роудс в преддверии шоу Royal Rumble Фото: WWE via Getty Images

3. #DIY (Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) защитили командные титулы в поединке по правилам «Два удержания из трёх» против Motor City Machine Guns (Алекс Шелли и Крис Сэйбин). В конце матча вернулась команда The Street Profits, один из участников которой отвлёк рефери, а второй с помощью костыля атаковал Алекса Шелли.

4. Шарлотт Флэр выиграла женскую «Королевскую битву», элиминировав последней бывшую чемпионку NXT Роксанн Перес. Список всех участников матча приведён в порядке их выхода на ринг: Ийо Скай, Лив Морган, Роксанн Перес, Лайра Валькирия, Челси Грин, Б-Фаб, Айви Найл, Зои Старк, Лэш Ледженд, Бьянка Белэр, Шэйна Бейзлер, Бэйли, Соня Девилль, Максин Дюпри, Наоми, Джейда Паркер, Пайпер Нивен, Наталья, Джординн Грейс, Мичин, Алекса Блисс, Зелина Вега, Кендис Лерэй, Стефани Вакер, Триш Стратус, Ракель Родригес, Шарлотт Флэр, Джулия, Ная Джакс, Никки Белла.

Флэр празднует победу Фото: Andrew Timms/WWE via Getty Images

По ходу поединка своё возвращение совершила легендарная рестлерша Триш Стратус, а также спустя два года отсутствия вернулась Алекса Блисс, получившая на шоу один из самых громких приёмов толпы, которая была рада увидеть бывшую чемпионку.

Алекса Блисс направляется на ринг Фото: Cooper Neill/WWE via Getty Images