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Павлович обратился к болельщикам после победы над Розенстрайком

Павлович обратился к болельщикам после победы над Розенстрайком
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович обратился к болельщикам со словами благодарности после боя с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250.

«Друзья, всем спасибо, кто болел за меня и переживал. Это наша общая победа», — написал Павлович в своих социальных сетях.

Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все запланированные три раунда. Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Таким образом, эта победа стала первой для Павловича с апреля 2023 года.

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