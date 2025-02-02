Павлович обратился к болельщикам после победы над Розенстрайком

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович обратился к болельщикам со словами благодарности после боя с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250.

«Друзья, всем спасибо, кто болел за меня и переживал. Это наша общая победа», — написал Павлович в своих социальных сетях.

Бой между Сергеем и Жаирзиньо продлился все запланированные три раунда. Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Таким образом, эта победа стала первой для Павловича с апреля 2023 года.