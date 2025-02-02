«Мужик, спасибо за бой». Павлович опубликовал фото с Розенстрайком

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях. Павлович показал фото со своим соперником, представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

«Мужик, спасибо за бой», — подписал фотографию в социальных сетях Сергей Павлович.

Фото: Соцсети Сергея Павловича

Бой между Сергеем и Жаирзиньо на турнире UFC Fight Night 250 продлился все запланированные три раунда. Противостояние завершилось победой российского атлета единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Таким образом, эта победа стала первой для Сергея Павловича с апреля 2023 года.