Фото: Белал Мухаммад посетил реслинг-шоу и показал фирменный жест звезды WWE

36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, являющийся чемпионом полусредней весовой категории, Белал Мухаммад в очередной раз посетил шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE). В этот раз Белал стал зрителем Royal Rumble 2025 и во время трансляции показал фирменный жест звезды федерации СМ Панка, в своё время участвовавшего в UFC.

Мухаммад показывает фирменный жест СМ Панка Фото: Кадр из трансляции

По ходу 2024 года Мухаммад уже приходил на шоу WWE (Survivor Series: War Games) и присутствовал в зрительном зале в футболке СМ Панка.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего минувшей ночью шоу WWE Royal Rumble 2025.