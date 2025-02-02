Мартин Баколе — Усику: не завершай карьеру, дождись меня

Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) попросил украинского боксёра, чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александра Усика не завершать карьеру и провести с ним бой.

«Александр, пожалуйста, не завершай карьеру. Дождись меня. Я хочу, чтобы он провёл ещё один хороший бой. Но он непобедим, если он закончит карьеру сегодня, то точно заработает себе имя. Но если он останется в боксе, то я просто попрошу дождаться меня», — сказал Баколе в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Мартину Баколе 32 года. Конголезец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и встречался с такими боксёрами, как Майкл Хантер, Сергей Кузьмин, Тони Йока и Джаред Андерсон.