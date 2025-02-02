Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мартин Баколе — Усику: не завершай карьеру, дождись меня

Мартин Баколе — Усику: не завершай карьеру, дождись меня
Комментарии

Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) попросил украинского боксёра, чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александра Усика не завершать карьеру и провести с ним бой.

«Александр, пожалуйста, не завершай карьеру. Дождись меня. Я хочу, чтобы он провёл ещё один хороший бой. Но он непобедим, если он закончит карьеру сегодня, то точно заработает себе имя. Но если он останется в боксе, то я просто попрошу дождаться меня», — сказал Баколе в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Мартину Баколе 32 года. Конголезец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и встречался с такими боксёрами, как Майкл Хантер, Сергей Кузьмин, Тони Йока и Джаред Андерсон.

Материалы по теме
Мартин Баколе: я — единственный, кто способен нокаутировать Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android