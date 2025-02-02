Нассурдин Имавов: я зачистил дивизион за один год, дальше — пояс

Топовый французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов высказался о победе в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Я зачистил дивизион за один год. Четыре боя, две победы над соперниками из первой десятки рейтинга. Два досрочных финиша в боях с соперниками из первой пятёрки. Дальше — пояс», — приводит слова Имавова MMAJunkie.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На счету Имавова 16 побед, из которых 11 — досрочные. Также он потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.