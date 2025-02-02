Пётр Ян вручил Алджамейну Стерлингу долгожданную награду за актёрское мастерство в их бою

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян вручил другому экс-чемпиону UFC в этом весе Алджамейну Стерлингу долгожданную награду за актёрское мастерство в их поединке, который состоялся несколько лет назад, где Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову.

Напомним, что Ян и Стерлинг проводили бой в марте 2021 года, где россиянин уверенно выигрывал по ходу поединка, но в четвёртом раунде неумышленно нанёс своему сопернику запрещённый удар коленом, и получил поражение дисквалификацией, утеряв чемпионский титул.

Спустя год после этого, в апреле 2022 года, бойцы провели реванш, где уже победу раздельным решением судей по итогам пяти раундов одержал Стерлинг.