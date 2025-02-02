Эгис Климас назвал самого вероятного соперника Александра Усика на следующий бой

Менеджер действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO украинца Александра Усика считает, что вариант реванша своего подопечного боксёра с чемпионом по версии IBF британцем Даниэлем Дюбуа является для их команды приоритетным вариантом.

«Это имеет самый большой смысл из всех вариантов. Даниэль Дюбуа сейчас в приоритете. У многих людей есть сомнения насчёт их первого боя. Будет иметь много смысла подраться с ним, особенно если Даниэль выиграет сейчас у Паркера. Это будет снова бой за звание абсолютного чемпиона, и это было бы отлично», — сказал Климас на YouTube-канале IFL TV.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года, где победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик. По ходу поединка Усик получил удар ниже пояса, из-за чего поединок был приостановлен на пять минут, и легитимность того удара обсуждается фанатами бокса по сей день.