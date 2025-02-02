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Молдавский: Павлович сделал всё правильно. Это было важнее, чем устраивать зрелище

Молдавский: Павлович сделал всё правильно. Это было важнее, чем устраивать зрелище
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Известный российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал комментарий по поводу победы российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

«Сергей решил чётко и без рисков провести бой. Возможно, для кого-то он стал от этого не особенно смотрибельным. Но Павлович сделал то, что нужно, против опасного соперника. Размены были, причём довольно острые. До этого он задал высокую планку, вырубал всех в первом раунде. А теперь провёл бой более грамотно, забрал победу. Сейчас для него это было важнее, чем устраивать зрелище», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

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