Молдавский: Павлович сделал всё правильно. Это было важнее, чем устраивать зрелище

Известный российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал комментарий по поводу победы российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

«Сергей решил чётко и без рисков провести бой. Возможно, для кого-то он стал от этого не особенно смотрибельным. Но Павлович сделал то, что нужно, против опасного соперника. Размены были, причём довольно острые. До этого он задал высокую планку, вырубал всех в первом раунде. А теперь провёл бой более грамотно, забрал победу. Сейчас для него это было важнее, чем устраивать зрелище», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.