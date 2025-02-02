Молдавский: может быть, это просто был не день Шары. Ему нужно было разыграть карту борца

Именитый российский боец Валентин Молдавский высказался по поводу первого в карьере поражения своего соотечественника — средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как «Шара Буллет».

«Не знаю, что случилось с Шарой. Он работал в своей манере. Может быть, это просто был не его день. Пейдж — хороший ударник. Проигрывал только тогда, когда его бороли. А чтобы Венома перебили в стойке… Разве что в бою с Лимой. У него очень высокий уровень кикбоксинга. Шара сделала всю ставку на ударку. Но, кажется, ему нужно было разыграть карту борца. Уже в первом раунде было видно, что в стойке против Пейджа не получается», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что Магомедов потерпел первое в карьере поражение 1 февраля в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night 250, где он уступил единогласным решением судей британцу Майклу Пейджу.