«Скоро я стану лицом бокса». Дэвид Бенавидес прокомментировал победу над Давидом Моррелем

Обладатель временного титула WBC и второстепенного пояса WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес дал комментарий по поводу своей победы над экс-обладателем обычного титула WBA Давидом Моррелем.

«Я рад продолжать проводить отличные бои, заполнять арены, вызывать лучших парней. Я развивался как боец долгое время. И теперь я становлюсь той самой фигурой, за которой начали пристально следить.

Скоро я стану лицом бокса и буду говорить об этом виде спорта с высоты птичьего полёта», — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 февраля в Лас-Вегасе (США) Бенавидес победил Морреля единогласным решением судей и довёл свой послужной список до 30 побед в 30-ти поединках (24 досрочно).