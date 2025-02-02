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«Скоро я стану лицом бокса». Дэвид Бенавидес прокомментировал победу над Давидом Моррелем

«Скоро я стану лицом бокса». Дэвид Бенавидес прокомментировал победу над Давидом Моррелем
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Обладатель временного титула WBC и второстепенного пояса WBA в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес дал комментарий по поводу своей победы над экс-обладателем обычного титула WBA Давидом Моррелем.

«Я рад продолжать проводить отличные бои, заполнять арены, вызывать лучших парней. Я развивался как боец долгое время. И теперь я становлюсь той самой фигурой, за которой начали пристально следить.

Скоро я стану лицом бокса и буду говорить об этом виде спорта с высоты птичьего полёта», — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 февраля в Лас-Вегасе (США) Бенавидес победил Морреля единогласным решением судей и довёл свой послужной список до 30 побед в 30-ти поединках (24 досрочно).

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