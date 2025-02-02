Майкл Пейдж готов подраться с Иржи Прохазкой в полутяжёлом дивизионе

Британский средневес UFC Майкл Пейдж воодушевлённый победой над российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, также известным как «Шара Буллет» заявил о готовности подняться в полутяжёлый дивизион и сразиться там с экс-чемпионом UFC этой весовой категории Иржи Прохазкой.

«Я — тот парень, который готов подняться в полутяжёлый дивизион и подраться там с кем-то вроде Иржи Прохазки просто ради того, чтобы получился зрелищный и красивый бой. Мы бы могли устроить рекорд по количеству вертушек, и устроить настоящее торнадо в клетке.

С самого момента, как я только пришел в UFC, я обещал наделать здесь много шума. Я ещё не видел таких нарезок ярких моментов поединков, которые мне бы хотелось увидеть в своём исполнении, поэтому если подвернётся возможность провести подобный яркий бой, то я бы его с удовольствием провёл», — сказал Пейдж на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Напомним, что Пейдж победил Магомедова единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя, который состоялся 1 февраля в Саудовской Аравии.