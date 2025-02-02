Майкл Биспинг — о дальнейшей карьере Адесаньи. «Всё кончено, его время на вершине прошло»

Ветеран UFC, а также аналитик Майкл Биспинг дал комментарий по поводу поражения экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи в бою против Нассурдина Имавова.

«Самый главный вывод в том, что все кончено. Я не думаю, что чемпионство Исраэля Адесаньи вернется к нему снова. Я говорю это с величайшим уважением к нему, и я действительно сейчас говорю искренне. Это оригинальный и невероятный боец. Легенда спорта. Будущий член Зала славы. Но его время на вершине прошло», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

Напомним, что Имавов победил Адесанья техническим нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC Fight Night 250, который проходил 1 февраля в Саудовской Аравии.