Нассурдин Имавов — о возможном поединке с Чимаевым. «Не хотелось бы с ним драться»

Один из ведущих средневесов UFC Нассурдин Имавов после победы над экс-чемпионом в этом весе Исраэлем Адесаньей ответил на вопрос о возможном поединке против известного бойца среднего дивизиона Хамзата Чимаева.

«Конечно, хотелось бы драться за пояс, которого нет ни у Чимаева, ни у меня. Мы оба претенденты на чемпионский титул, вместе тренировались, знаем друг друга, поэтому не хотелось бы с ним драться. Если только не будет выбора, будет назначен бой за титул, то тогда, конечно, придётся. Но, думаю, сейчас просто надо решить, кто будет первым драться за титул. Мы оба этого заслуживаем», — сказал Имавов на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Напомним, что Имавов победил Адесанью техническим нокаутом во втором раунде в главном бою турнира UFC Fight Night 250, который проходил 1 февраля в Саудовской Аравии.