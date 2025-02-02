Шара Буллет озвучил гонорар, который мог получить в случае победы над Майклом Пейджем

Российский боец среднего дивизиона UFC Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, назвал сумму гонорара, которую мог бы получить в случае победы над британцем Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Было бы $ 300 тыс., если бы я победил, но я проиграл», — сказал Магомедов во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Шарабутдин потерпел поражение единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя с Пейджем в соглавном событии турнира UFC Fight Night 250, который проходил 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это поражение стало первым в карьере Магомедова.