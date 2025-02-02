Абусупьян Магомедов проведёт бой с Мишелем Перейрой на UFC Fight Night 257

Российский средневес UFC Абусупьян Магомедов проведёт свой следующий бой 26 апреля на турнире UFC Fight Night 257, где его ожидает противостояние с бразильцем Мишелем Перейрой. Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил удушающим приёмом в третьем раунде Бруно Феррейру, и теперь идёт на серии из двух побед.

Что касается Перейры, то его предыдущий поединок состоялся также в октябре 2024 года и завершился поражением техническим нокаутом в пятом раунде от Энтони Эрнандеса. Этим поражением Перейра прервал свою серию из восьми победных боёв.