Дилмурод Сатыбалдиев проведёт титульный бой 21 февраля в Турции

Киргизский полутяжеловес Дилмурод Сатыбалдиев проведёт бой за титул чемпиона WBA Asia в полутяжёлой весовой категории против танзанийца Банифация Сагуды. Этот поединок станет одним из главных событий боксёрского вечера 21 февраля в Турции. Об этом сообщил Сатыбалдиев на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что Сатыбалдиев являлся одним из основных спарринг-партнёров экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола во время его подготовки к бою за титул абсолютного чемпиона против ныне действующего неоспоримого чемпиона в этом дивизионе Артура Бетербиева.

Свой предыдущий бой Дилмурод проводил в ноябре 2024 года в Москве, где он досрочно победил Элвина Гамбарова.