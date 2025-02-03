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Конор Макгрегор высказался о детях Хабиба и противостоянии Ирландии и России

Конор Макгрегор высказался о детях Хабиба и противостоянии Ирландии и России
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор в жёсткой манере высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Он упомянул молодых бойцов в контексте «нация против нации», так что теперь дети, которых он имеет с его кузеном/женой, становятся мишенями для этого соревнования. Как и мои собственные великолепные, здоровые дети. Мы готовы к этой войне. Бойцы Ирландии тренируются усердно, и, поверьте мне, это никогда не закончится», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, недавно в титульном бою Bellator брат Хабиба Усман Нурмагомедов одолел ирландца Пола Хьюза. Поединок был охарактеризован в СМИ как второе противостояние России и Ирландии после эпопеи между Хабибом и Макгрегором в UFC.

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