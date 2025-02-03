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Камил Гаджиев оценил победу Павловича над Розенстрайком

Камил Гаджиев оценил победу Павловича над Розенстрайком
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат боя в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Сергеем Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 250 и завершился победой Павловича единогласным решением.

«Давайте не будем забывать, что у Павловича два поражения. В любом случае это давило на него психологически, и поэтому здесь Сергей решил поработать просто на результат. Закрыть поражение. Я его более чем понимаю и поддерживаю выбор Сергея. Главное – выиграл», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

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