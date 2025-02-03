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Майкл Пейдж вызвал на бой экс-чемпиона UFC после победы над Шарой Буллетом

Майкл Пейдж вызвал на бой экс-чемпиона UFC после победы над Шарой Буллетом
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Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о своих перспективах после победы над россиянином Шарабутдином Магомедовым, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 250.

«Единственный, кого я назову, — Леон Эдвардс. Но не потому, что я хочу его победить. Просто я считаю, что этот поединок был бы интересен болельщикам в Великобритании», — сказал Пейдж на пресс-конференции.

Эдвардс не выступал с июля, когда на турнире UFC 304 проиграл единогласным решением американцу Белалу Мухаммаду, лишившись чемпионского титула в полусреднем весе (до 77 кг).

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