Гаджиев: у Шары Буллета могут быть проблемы с любым, кто его не боится

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Шарабутдина Магомедова в поединке с британцем Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Я всегда считал, что Шара может проиграть при двух условиях. Первое – это должен быть функциональный борец. И второе… Шара может проиграть человеку, который его не боится. Я и Армена Петросяна таким считал, но Армен попался.

Пейдж не боялся Шары. У него был план, его не удивить ударами руками и ногами. И этот бой показал, что у Шары могут быть проблемы в бою с любым крепким оппонентом. С любым, кто его не боится», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.