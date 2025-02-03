Алискеров: Двалишвили победил Нурмагомедова, но в первых раундах он ничего не мог

Российский боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал победу действующего обладателя титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили в бою с Умаром Нурмагомедовым.

«Умар хорошо подрался с Мерабом. Двалишвили ничего не смог сделать с ним в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил. Потом Нурмагомедов сломал руку и успокоился. Мераб просто стоял. Это спорт. Двалишвили, конечно, выиграл бой», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.