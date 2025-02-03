Завершивший карьеру Забит Магомедшарипов показал впечатляющую работу ногами

Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов (18-1), завершивший карьеру в 2022 году, продолжает поддерживать себя в форме.

Спортсмен провёл тренировку в зале, продемонстрировав свои знаменитые удары ногами.

Забиту Магомедшарипову 33 года. Уроженец Хасавюрта дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, является бывшим чемпионом ACB в полулёгком дивизионе (до 65 кг).

В 2017 году Магомедшарипов дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

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