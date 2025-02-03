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Корешков: у Павловича был такой соперник, что он не мог драться по-другому

Корешков: у Павловича был такой соперник, что он не мог драться по-другому
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

«Не скажу, что у него новый стиль какой-то, просто соперник такой был, что Сергей не мог драться по-другому. Он пропустил боковой, такой хороший. Не сильно его потрясло, но он почувствовал его. И у Сергея было шаткое положение, два поражения подряд, пусть от топов, но всё равно. Он работал осторожно, тем более было о чём беспокоиться, потому что у соперника сильный удар, всё-таки это тяжёлый вес. И без должной осторожности он драться не мог, тем более у него стиль предполагает идти в размен, наносить жёсткие удары. Главное, что он победил. Бой, к сожалению, получился не самым зрелищным, но я рад за Сергея. Он выиграл бой и закрыл обидные поражения», — сказал Корешков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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