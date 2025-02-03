Корешков: Шара просто не успевал за Пейджем, стиль Майкла — проблема для любого

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал поражение соотечественника Шарабутдина Магомедова от британца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250.

«Бой получился под диктовку Пейджа, потому что это максимально неудобный стиль абсолютно для любого бойца и тем более ударника. Стиль Шары предполагает работу на встречных курсах, яркие размены в ударке, Шарабутдин ищет дистанцию, но найти с Пейджем дистанцию очень тяжело, у него антропометрия и стиль предполагают резкие разрывы и сокращения дистанции, очень быстрые удары. Шара просто не успевал за ним.

Мне кажется, что с Пейджем очень тяжело работать без борьбы, а у Шары, наверное, и в планах не было бороться. Он думал, что в ударной технике лоу-киками разобьёт его, но у Пейджа хороший опыт боёв с теми, кто бьёт лоу-кики, вспомните бои с Дугласом Лимой. В одном он обжёгся, во втором извлёк урок из ошибок и смог закрыть обидное поражение.

Но, повторюсь, нестандартность Майкла Пейджа — проблема и головная боль для абсолютно каждого бойца. Шара не смог подстроиться, адаптироваться и, наверное, был обескуражен и растерян из-за того, что не мог подобрать дистанцию, нанести удары, а сам в ответ всегда пропускал. Надеюсь, он вернётся гораздо сильнее и вынесет правильный урок из поражения», — сказал Корешков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.