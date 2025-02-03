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Гаджиев отреагировал на принятие Чимаевым гражданства ОАЭ

Гаджиев отреагировал на принятие Чимаевым гражданства ОАЭ
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что звезда UFC Хамзат Чимаев принял гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Шведский зритель у него всегда есть, они его считают своим, российский зритель у него всегда есть, он считается своим, и зритель в ОАЭ теперь его тоже считает своим. И это, в принципе, здорово. Ничего плохо в этом нет, только хорошее.

Я думаю, что какие-то условия специальные теперь для жизни Хамзата в ОАЭ. Может, что-то полечит, может, какую-то недвижимость там приобретает», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

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