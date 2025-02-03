Тренер Исмаилова: у Газиева есть всё, чтобы быть на уровне с Волковым и Павловичем

Рамазан Исмаилов, тренер звездного российского бойца Магомеда Исмаилова, высказался о соотечественнике Шамиле Газиеве, выступающем в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC.

«Если человек оступился, это ни о чём не говорит. После поражения он может в разы лучше драться, если правильно с командой подойдёт к тренировкам. Увидят недоработки и недостатки, требующие внимания. Это уже покажут бои, а так у него есть всё, чтобы быть на одном уровне с Александром Волковым и Сергеем Павловичем: физические данные, сила, мощь, удар. Это он и должен показывать в боях», — приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

В минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 250 Газиев нокаутировал в первом раунде американца Томаса Петерсона.