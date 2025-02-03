Алискеров назвал дату следующего боя в UFC

Российский боец UFC Икрам Алискеров (15-2), выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о следующем выступлении в американском промоушене.

«Хорошо бывает, когда готовишься к одному сопернику. Понимаешь, как пройдёт встреча. 26 апреля у меня назначен бой с Мунисом, в третий раз. UFC предлагал драться в Рамадан, в начале марта, но я отказался», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации две победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Алискеров уступил техническим нокаутом австралийцу Роберту Уиттакеру.