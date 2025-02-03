Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алискеров назвал дату следующего боя в UFC

Алискеров назвал дату следующего боя в UFC
Комментарии

Российский боец UFC Икрам Алискеров (15-2), выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о следующем выступлении в американском промоушене.

«Хорошо бывает, когда готовишься к одному сопернику. Понимаешь, как пройдёт встреча. 26 апреля у меня назначен бой с Мунисом, в третий раз. UFC предлагал драться в Рамадан, в начале марта, но я отказался», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации две победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Алискеров уступил техническим нокаутом австралийцу Роберту Уиттакеру.

Материалы по теме
Кто не рискует, тот не улетает в нокаут. Алискеров повторил ошибку Волкановски
Кто не рискует, тот не улетает в нокаут. Алискеров повторил ошибку Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android