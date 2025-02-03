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Промоутер Усика назвал свой счёт в поединке Бетербиева и Бивола

Промоутер Усика назвал свой счёт в поединке Бетербиева и Бивола
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Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о поединке между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, состоявшемся в октябре в Саудовской Аравии.

Напомним, Бетербиев победил большинством судейских голосов, став абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Первый бой получился противоречивым, и мир хочет увидеть настоящего победителя. Была ли это ошибка судей или фанатов бокса? Увидим 22 февраля. У меня получилась ничья», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

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