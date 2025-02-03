Ирландский боксёр отказался от титула чемпиона мира, заявив, что сделал это ради семьи

Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) ирландец Энтони Какаче (23-1, 8 KO) заявил, что отказался от титула ради боёв с именитыми соперниками, которые могли бы финансово обеспечить его семью.

«Звание чемпиона мира было для меня мечтой и моментом невероятной гордости. Однако на данном этапе карьеры я хочу крупнейших боёв, и это не зависит от титула. Я именитый боец, и моя цель – обеспечить своё будущее и будущее своей семьи, а также утвердить своё наследие в боксе. Не могу дождаться объявления своего следующего боя, уже скоро», — написал Какаче в социальных сетях.

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