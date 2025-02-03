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Тилл: Адесанья был чёртовой машиной в среднем весе UFC, он один из величайших

Тилл: Адесанья был чёртовой машиной в среднем весе UFC, он один из величайших
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Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл прокомментировал поражение Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 250.

«Адесанья был чёртовым бульдозером в среднем весе. Никто не мог его побить. В какой-то момент он буквально казался непобедимым.

Он заставил Пауло Косту выглядеть ребёнком, а тот устраивал войну с Йоэлем Ромеро. Он вынес Роберта Уиттакера. В своё время он был разрушительной машиной. Он один из величайших в среднем весе, без сомнений. И его статус не изменится, чёрт возьми, даже если он проиграет в следующих боях», — написал Тилл в социальных сетях.

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