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Витрук: акции Шары Буллета не упали, он проведёт работу над ошибками

Витрук: акции Шары Буллета не упали, он проведёт работу над ошибками
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Чемпион АСА Павел Витрук прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Был бой между двумя ударниками, которые обладают уникальным стилем. Все мы ждали, что будут какие-то пируэты, как в какой-то игре. Но они были неудобны друг для друга. Шара никак не мог подобраться, да и Пейдж не был таким, каким мы его видели всегда. Понятно, что и возраст сказывается.

Упали ли акции Шары Буллета после этого боя? Нет. Ничего такого в поражении Шары нет. Да, может, подход к нему будет чуть-чуть другим. Следующая его победа вернёт все его акции, а точнее, ещё больше поднимет. Сейчас он проведёт работу над ошибками, может, внесёт какие-то коррективы. А мой совет – чтобы он меньше слушал хейтеров, а продолжил двигаться дальше к своей цели», — сказал Витрук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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