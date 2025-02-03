Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алискеров оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Алискеров оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии

Российский боец UFC Икрам Алискеров оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Полусредний вес Ислам спокойно осилит. Он же не малогабаритный спортсмен. Но для среднего веса он маленький. Если Махачев будет весить 77-78 килограммов, то он уже будет жирным. Не будет таким же подвижным, острым. Кого-то он пройдёт в среднем весе. Но надо быть объективным. В полусреднем он сможет любого победить», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

Материалы по теме
Камару Усман: Махачев не дрался с первым претендентом с тех пор, как стал чемпионом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android