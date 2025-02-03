Алискеров оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Российский боец UFC Икрам Алискеров оценил перспективы чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Полусредний вес Ислам спокойно осилит. Он же не малогабаритный спортсмен. Но для среднего веса он маленький. Если Махачев будет весить 77-78 килограммов, то он уже будет жирным. Не будет таким же подвижным, острым. Кого-то он пройдёт в среднем весе. Но надо быть объективным. В полусреднем он сможет любого победить», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.